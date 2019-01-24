Ulukışla’da kan bağışına ilgi

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA, (Niğde),()-NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde vatandaşlar kan bağışına büyük ilgi gösterdi.

Kışın gelmesiyle birlikte kan bağışında yaşanan düşüşe sessiz kalmayan Ulukışlalılar, belediye binası önünde konuşlanan kan toplama otobüsü önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar kan bağışı ve kök hücre örneği kampanyasına büyük destek verdi. Kayseri Kızılay Kan Merkezine bağlı kan toplama aracı önünde vatandaşların yanı sıra Kaymakamlık, Belediye ve TCDD personeli de sıraya girdi. 4 saat süre içerisinde 82 ünite kan toplandı. Ulukışla’da kök hücre örneği ve kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten doktor Ahmet Ziya Sağol, bunun küçük bir ilçe için büyük başarı olduğunu ifade etti.

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