Ulukışla’da 4 çiftçiye 148 koyun verildi

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA, (Niğde), ()- NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde, ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 4 çiftçiye 148 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, hibe almaya hak kazanan 4 genç çiftçiye 37’şer koyun verildi. Bu nedenle düzenlenen törene Kaymakam Arif Oltulu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ile hibe desteğinden yararlanan çiftçiler katıldı. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Arif Oltulu, “Projenin üreticilerimiz nezdinde ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlı ve bereketli olmasını dilerim. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç Çiftçi Hibe Destek Programını uygulamaya koymuştur. Bu proje kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de 4 genç çiftçimize 148 koyun dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Genç çiftçilerimize koyunlarını vermekten dolayı büyük mutluluk duymaktayım” dedi. Konuşmanın ardından her çiftçiye 37’şer koyun dağıtımı gerçekleşti.

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