Ulukışla Kaymakamı Oltulu göreve başladı

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA, (Niğde), ()- NİĞDE’nin Ulukışla ilçe Kaymakamlığına atanan Arif Oltulu göreve başladı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen karşılama törenine Belediye Başkanı Ali Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı vekili Özcan Arsal, Emniyet Amiri Ali Rıza Yılmaz, daire müdürleri ve köy muhtarları katıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda tanışma toplantısı yapan Arif Oltulu, Ulukışla’da etkin, verimli ve hızlı hizmetin sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Oltulu, “Çözülmeyecek sorun yoktur. Yeterki birlik ve beraberlik içerisinde olalım” dedi.

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