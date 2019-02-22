Uludağ’ın geçmişi fotoğraf sergisi ile anlatılacak

BURSA Kent Müzesi renkli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Keşiş dağından günümüze ‘Uludağ’ın Popüler Tarihi’ sergisi, müze dostlarının beğenisine sunulacak.

Avrupa’nın ödüllü müzeleri arasında yer alan, nitelikli sergi ve etkinlikleri ile Bursa’nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Bursa Kent Müzesi, kuruluşunun 16. yıldönümünde oldukça renkli bir sergiye ev sahipliği yapacak. İçinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, binlerce yıldır önemini ve değerini yitirmeyen, mitolojiden günümüze doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ’ın geçmişten günümüze her yönüyle ele alındığı ‘Uludağ’ın Popüler Tarihi’ sergisi, Bursa Kent Müzesi sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı İlhan Özer’in kurgusunu gerçekleştirdiği sergide Uludağ’ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, yılbaşı ve sömestri tatillerinin vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyaller ile gözler önüne seriliyor. Bithynia Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarının heybetli tanığı Uludağ’ın her yönüyle ele alındığı sergide ayrıca, Anadolu’nun en babacan Olympos’unda keşişlerin inzivaya çekildiği mekânları, varlığından doğan markaları yazı, fotoğraf, eşya ve objeler eşliğinde masalsı bir dille anlatılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi 16. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı “Uludağ’ın Popüler Tarihi” isimli sergisini 23 Şubat 2019 günü (YARIN) saat: 17.00’de düzenlenecek törenle izlenime açılacak.

FOTOĞRAFLI