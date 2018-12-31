Uludağ: 2019, barış ve mutluluk getirsin

ADANA'nın Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ”2019’un ülkemize, tüm insanlığa, sağlık mutluluk, huzur, barış, birlik beraberlik yılı olmasını diliyorum” dedi.Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yayımladığı yeni yıl mesajında 2018 yılında da Adana ve Sarıçam halkının kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmadıklarını, söz verdikleri proje ve hizmetlerin tamamına yakınını yerine getirdiklerini ifade etti. Başkan Bilal Uludağ'ın yeni yıl mesajı şöyle:“Tüm hemşerilerimizin büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan, 2019 yılı, geride bırakacağımız yılda yaptıklarımızın değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 2019 yılında da yapacağımız tüm hizmetlerde halkımızı daha iyiye, daha doğruya götürmek, onların huzur içerisinde olmalarını sağlamak ve daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2019 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2019 yılının başta ülkemize, tüm insanlığa ve hemşerilerimize huzur getirmesi, başarının ve sevginin sürekli olması, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.''

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