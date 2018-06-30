Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Mehmet İNAN/BURSA,()-BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ile 263 mezunu tıp dünyasına uğurladı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 43'üncü dönem mezuniyet töreni Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ekrem Kaya açılış konuşmasında, yeni meslektaşlarına görevlerinde başarılar diledi. Ailelerinin kendilerine emanet ettiği öprencilerini kendi evlatları olarak gördüklerini ifade eden Kaya, "Bildiklerimizi esirgemeden aktardık. Onlara sadece mesleki bilgi değil, hayatı, profesyonelliği, insanlığı, sorumluluğu ve görev bilincini elimizden geldiğince öğretmeye çalıştık. Onları ilk gün huzurlarınızda giydirdiğimiz beyaz önlükler gibi lekesiz, pırıl pırıl bir şekilde işledik, yapılandırdık ve hayata hazırladık. Bugün onları aldığımızdan daha donanımlı bir şekilde sizlere teslim ediyoruz" dedi.

Dekan Prof.Dr. Ekrem Kaya'nın açış konuşmasının ardından kürsüye çıkan ve konuşmasına hocalarına ve ailelerine teşekkür ederek başlayan dönem birincisi Fatih Mehmet Kayserili, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözüne layık hekimler olabilmek için gayret göstereceğiz" dedi. Dönem birincisi Kayserili'nin fakülte kütüğüne plaket çakmasının ardından yeni mezunlar Hipokrat yemini etti; tören, keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

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