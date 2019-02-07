Uludağ Üniversitesi Öğrencileri diplomalarına kavuştu

BURSA Uludağ Üniversitesi (UÜ) meslek yüksekokullarından 2018-2019 güz döneminde mezun olmaya hak kazanan yaklaşık 71 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarına kavuştu. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen diploma törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper, 2018-2019 Güz Dönemi’nde diplomasını verecekleri 344 öğrenciyle birlikte mezun sayılarının 200 bini aşacağını söyledi. Sadece bugünü değil geleceği de planlayan bir bakış açısıyla hareket ettiklerini kaydeden Rektör Yardımcısı Alper; “Çalışmalarımız neticesinde; 2013’te URAP sıralamasında 34. Sıradayken bugün ilk 20 arasında gösteriliyoruz. Öğrenci tercihlerinde ise 2016’da ilk 10, 2017’de ilk 8, 2018 yılında da en çok tercih edilen ilk 5 üniversite arasına yükseldik. 2015 yılında uluslararası öğrenci sayımız 1.889 iken, bu rakamı 2018 yılında yaklaşık 4 kat artırarak 6.343’e taşıdık. En fazla uluslararası öğrencisi bulunan 4. Üniversiteyiz. Uludağ Üniversitesi olarak bu yıl ilk kez Türkiye dışında 11 farklı ülkede YÖS sınavı yapıyoruz. Sadece 2018 yılında 13.500 öğrenci adayı başvurdu. Bu çalışmalarımız sayesinde YÖK tarafından 20 uluslarasılaşma niteliği olan üniversite arasına girmeyi başardık. 2014 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenci sayımız 3.602 iken bugün 3 kata varan bir yükselme yaşadık ve 9.679’a ulaştık. Yaptığı anlaşmalar ve dâhil olduğumuz projeler projelerle lisans, master ve doktora öğrencilerimize sağladığımız burs desteklerimizin yanı sıra, 4 yılda 70 milyon TL’ye ulaşan bilimsel araştırma desteklerimiz sayesinde de yine YÖK’ün belirlediği 15 araştırma üniversitesinden biri olduk” diye konuştu. Alper, hedeflerinin Bursa Uludağ Üniversitesi’ni dünyanın en iyi üniversiteleri arasına yerleştirmek olduğunun da altını çizdi.

VATANSEVER VE MESLEK SAHİBİ GENÇLER YETİŞTİRDİK

MEYOK Prof. Dr. Mustafa Tayar ise öğrencilerin diploma sahibi oldukları bu günü asla unutmayacaklarını vurguladı. Ailelere de seslenen Prof. Dr. Mustafa Tayar; “2 yıl önce bizlere emanet ettiğiniz değerli evlatlarınızı bugün sizlere bir meslek sahibi olarak teslim etmenin haklı gururu içerisindeyiz. Bize teslim ettiğiniz evlatlarınızın saçının tek bir teline zarar vermeden ve bir meslek sahibi yaparak sizlere teslim ediyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Öğrencilerin eğitim aşamasında zorlu bir süreçten geçtiklerini de aktaran Tayar, gerçek bir vatansever ve meslek sahibi bireyler olabilmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından toplam 71 meslek yüksekokulu öğrencisine gerçek diplomaları teslim edildi. Törenin sonunda öğrenciler hep birlikte kep fırlatmanın mutluluğunu yaşadı. İki gün boyunca devam edecek törenlerde fakülte ve yüksekokullardan mezun olmaya hak kazanan 344 öğrenci gerçek diplomalarına kavuşacak.

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