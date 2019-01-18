Uludağ Üniversitesi'nden, çocuklara kodlama eğitimi

BURSA’da, BUÜ’nün ‘ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde gerçekleştirilen ve kodlama eğitiminin verildiği ‘Maker Çocuk programları’ yeniden başlıyor. ‘Çocuklara en iyi karne hediyesi, ULUTEK Sömestr Maker Atölyesi’ sloganıyla 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek programlardan, 5-14 yaş grubundaki öğrenciler yararlanabilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), sömestr tatilinde çocuklara robot kodlama eğitimi verecek. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ‘Maker Çocuk programları’ adı altında gerçekleştirilecek eğitim, 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında başlayacak ve programlardan, 5-14 yaş grubundaki öğrenciler yararlanabilecek. Etkinlikle ilgili konuşan ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, amaçlarının üretken nesillerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu ifade edip, “ULUTEK Maker Atölyelerinde öğrencilerin hem teknolojiyi kullanma hem de üretici olmaları yönünde programlarla tanıştırıp, uygulama imkânları sunuyoruz. Amacımız çocukların teknoloji üretimi konusunda farkındalık sahibi olması, yeni fikirler ortaya çıkarması ve farklı atölye deneyimleri yaşayarak yetenekli yönlerinin ortaya çıkması, el becerilerini geliştirecek uygulamalar gerçekleştirmesidir” dedi.

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