Uludağ Üniversitesi ile İŞKUR el ele

BURSA,() - BURSA Uludağ Üniversitesi i(UÜ) ile İŞKUR, öğrencilerin becerilerini arttırarak işgücü piyasasına daha iyi hazırlamak ve aynı zamanda istihdamı geliştirmek amacıyla işbirliği yapacak.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü F. Eren Türkmen, öğrencilere işgücü piyasasına katılmadan önce yeni teknolojik beceriler kazandırılması ve genç işsizliğin azaltılmasına yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bu protokolün, Uludağ Üniversitesi’nde Sürekli Eğitim Merkezleri ve Kariyer Merkezi ile yürütülen faaliyetleri bir adım daha ileri taşıyacak bir çalışma olarak gördüklerini belirtti. Ulcay, İŞKUR’un Üniversite içinde irtibat noktası kurarak öğrencilere yönelik iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri yürüteceğini, İş Kulüpleri oluşturularak aktif işgücü eğitim faaliyetleri yapılacağını belirterek, “Daha da önemlisi, bu protokol kapsamında işsizlerin, çalışanların ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere mesleki eğitim kursları düzenleyeceğiz. Genellikle kurslara gidenler para verir ama bu kapsamda İŞKUR’la yapacağımız kurslarda, kursiyerlere harçlık verilecek. Hem iş bulmak için en iyi şekilde donanıma sahip olacak hem de harçlığını alacak” diye konuştu.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü F. Eren Türkmen de, önemli bir işgücü kaynağı olan Uludağ Üniversitesi’nde, öğrencilerin iş bulmalarına destek olmak için yaptıkları bu protokolün verimli bir şekilde sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.

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