Uludağ'a çıkanlar yolda su sorunu yaşamıyor

Orhan BOZDEMİR/KELES,(Bursa),() - BURSA’nın dağ ilçelerinden olan Keles’ten Bursa’ya, Bursa’dan Keles’e yolculuk yapacak olan insanlar için ortalama 500 metrede bir su ihtiyacını karşılayacak çeşmeler bulunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin Uludağ'a gidiş ve geliş yollarında her 500 metrede bir su ihtiyaçlarını giderecek çeşmeler bulunuyor. Aynı zamanda yolculuk yapanların ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak mescitler de yolların belli bölümlerine hayırseverler tarafından yapıldı. İnsanların yanı sıra hayvanlar da unutulmazken, Keles ilçesinin ormanlık bölgelerinde yaşayan sahipsiz köpekler için de Keles'te yaşayan vatandaşlar kulüpler yaptı. Sürekli olarak kulübeleri ziyaret eden Keles halkı, hayvanların yiycek ihtiyacını karşılıyor.

FOTOĞRAFLI