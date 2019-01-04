Uludağ: 5 Ocak Kurtuluş Günü kutlu olsun

ADANA'nın Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılını kutlayarak, canları ve kanları pahasına Adana’yı düşmanlardan temizleyen atalarımızın vermiş olduğu mücadelenin sonucunda bu günlere geldiklerini söyledi. Bilal Uludağ, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor ve hemşerilerimizin 5 Ocak kurtuluş gününü kutluyorum” dedi.Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yayımladığı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:“5 Ocak bağımsızlığa olan bir tutkudur. Bu nedenle Adana’mız milli mücadele de özel bir yere sahiptir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kurtuluş hissini uyandıran ilk memleket Adana’dır. Bu nedenle de milli mücadelede önemi büyüktür. 97 yıl önce verilen büyük mücadeleler sonucunda, bugün bizler rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Adana’mızın düşman işgalinden kurtarılması için Atalarımızın vermiş olduğu mücadele bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Atalarımızın emsalsiz fedakârlıklarının ve kahramanlıklarının gençlerimiz tarafından çok iyi bilinmesi, unutulmadan gelecek kuşaklara da aktarılması gerekmektedir. 5 Ocak 1922 tarihi, Adanalının bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtladığı ve Kurtuluş savaşı destanında üzerine düşen görevi en güzel yerine getirdiği gündür. Bu toprakları ve bu güzel günleri bize armağan eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve Kurtuluş savaşımızın Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi gazilerimizi rahmet, saygı ile anıyor, 5 Ocak Kurtuluş Gününü kutluyorum.”

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