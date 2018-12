Ulucan'dan yeni yıl mesajı

ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, yeni yıl mesajında, 2019'un ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, barış, refah, sağlık ve mutluluk getirmesini dilediğini kaydetti.

Mehmet Murat Ulucan, yeni yıl mesajında şöyle dedi:

"Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak 2018 yılının muhasebesini yaparken, 2019 yılında Antalya'nın daha güvenli bir kent olması adına yapacağımız hizmetlerde, yürüteceğimiz projelerde aynı şevk ve azimle, zaman mefhumu gözetmeksizin enerjimizi ilimiz ve ülkemiz için en verimli şekilde değerlendirmeye çalışarak, ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedecek saldırılara, yasadışı her türlü oluşum ve yapılanmalara karşı bugüne kadar yürüttüğümüz kararlı mücadelemizi 2019 yılında da aynı inanç, azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Şüphesiz bu mücadeledeki en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız vatandaşlarımızın bizlere verdiği destektir."

"Emniyet Müdürlüğü olarak; hizmetin en iyisine layık olan Antalyalı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, yılın 365 günü olduğu gibi 24 saat görev başında olacağımız yeni yılda da, halkımızın karşılaşacağı her türlü asayiş, güvenlik, terör ve trafik olayları ile ilgili ihbar, şikâyet ve yardım talepleriniz için 112 Acil Çağrı Merkezinin yönlendirdiği 155 Polis İmdat telefonu her an hizmetinizde olacaktır."

"İlimizde, yılbaşı gecesinde de hiçbir üzücü olayın yaşanmaması için, her zaman olması gerektiği gibi vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, alkollü şekilde direksiyon başına geçmemelerini, #ÖlümleTOKAlaşma diyerek ön ve arka koltukta emniyet kemerlerini takma konusunda hassas davranmalarını, sağlık ve güvenlikleri için çalışan görevlilerimizin yönlendirmelerine destek sağlayarak yardımcı olmalarını özellikle rica ediyor ve 'Lütfen, soruna değil çözüme ortak olunuz' diyoruz."

"Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan Antalya'da, yeni bir yılı siz değerli Antalyalı hemşerilerimle birlikte karşılamanın sevincini paylaşıyor, bu vesile ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ederek, büyük umutlarla karşıladığımız 2019 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, barış, refah, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

