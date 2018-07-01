Uluborlu'da buruk festival

KİRAZIN başkenti Isparta'nın Uluborlu ilçesinde 42'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı. Kirazda yağış sonrası ortaya çıkan hasar nedeniyle festival buruk bir havada geçti. İlk kez en iyi yetiştirilen kirazların sergilendiği stantlara farkındalık oluşturmak amacıyla hasar görmüş kirazlar da kondu.

Uluborlu Geleneksel 42'nci Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi. Son 20 yılın en buruk festivalinin yaşandığı Uluborlu'da binlerce ton kirazın dalında kalması festivale damga vurdu. Uluborlu'daki kiraz festivali Belediye Başkanı Mehmet Uğur Ünverdi tarafından Atatürk Anıtı'na festival çelenginin sunulmasıyla başladı. Ardından festival korteji mehteran takımı eşliğinde festival alanına yürüdü. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

HÜZÜNLÜ BİR FESTİVAL

Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Uğur Ünverdi, buruk ve hüzünlü bir festival yaşadıklarını söyledi. Aşırı yağışlar nedeniyle kirazda çatlak meydana geldiğini ve ağır hasar oluştuğunu söyleyen Başkan Ünverdi, "Bizi eleştiriyorlar. 'Böyle bir ortamda neden festival yapıyorsunuz' diyorlar. Festival de bizim bir kültürümüz geleneğimiz. Bu yıl 42'ncisini gerçekleştiriyoruz. Evet hüzünlüyüz ama bu geleneği de yaşatmamız gerekiyor. Kirazımız elimizde kaldı. Binlerce ton kiraz şu an dalında. İşçilik maliyeti nedeniyle üreticimiz kirazı dahi toplamaya gitmiyor. Kayıp oranımız yüzde 50 ile 80 arasında değişmekte. Hükümetimizden bu konuda acil destek bekliyoruz. Tarımsal kredilerin ertelenmesi ve dekar başına teşvik şeklinde 2015 yılındaki kayıpta üretici desteklenmişti, bu yılki durum çok daha vahim" dedi.

ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ

Ak Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, üretici ve çiftçinin yanında olduklarını belirterek, kirazdaki acı tabloyu meclise taşıyacaklarını söyledi. Yemin töreninin hemen ardından bu konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Gökgöz, "Kirazda durum çok kötü. Yüzde 80'e yakın kayıp var. Üreticimiz için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimse kuşku duymasın" diye konuştu.

BİRİNCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Daha sonra en iyi kiraz yetiştiricilerine ödül takdim edildi. Uluborlu'da en iyi kirazı yetiştiren birinci Ergün Ceyhan, ikinci Nedime Kıvrak ve üçüncü Fatime Türkmen'e plaket ve altın takdiminde bulunuldu.

ÇATLAMIŞ KİRAZLARI SERGİLEDİLER

Bu yılki festivalde farkındalık oluşturmak amacıyla ilk kez çatlamış kirazlar da festival alanında sergilendi. En iyi kiraz yetiştiricilerinin kirazlarının bulunduğu standa iki kutu hasar görmüş kiraz bırakıldı.

ETKİNLİK KONSARLERLE DEVAM ETTİ

Festivalin akşam bölümüne ise yoğun bir katılım vardı. Türk Halk Müziği sanatçıları Mine Gez ve Sevcan Orhan'ın konseri büyük ilgi gördü.

FOTOĞRAFLI