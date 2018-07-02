Uluborlu'da Ali Yanatma başpehlivan

Mesut MADAN/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde bu yıl 42'ncisi yapılan Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ali Yanatma başpehlivan oldu.

Uluborlu Er Meydanı'nda yaklaşık 550 pehlivanın kol bağladığı güreşlerin finalinde Ali Yanatma ile Salih Dorum başpehlivan olmak için karşı karşıya geldi. Yanatma rakibini yenerek başpehlivanlığı kazandı. Salih Dorum ikinci, Mustafa Batu ve Serkan Serttürk üçüncü oldu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu ile binlerce kişinin izlediği güreşlerde 2019 yılı ağası ise 52 bin 500 lirayla iş insanı Selim Demirelli oldu.

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