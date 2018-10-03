Ülkü Ocaklarından köy okullarına yardım seferberliği

KAYSERİ, () - ÜLKÜ Ocakları İl Başkanlığı “Kardeş Köy Okulları” projesi kapsamında İncesu ve Bünyan ilçelerindeki ilkokullara kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu. 4 okulda 100 öğrenciye yardım yapıldığını belirten İl Başkanı Volkan Çolak “ Ülkü Ocakları yeni nesli fikren ve maddeten donatmaya devam edecektir” dedi.

Yeni başlayan eğitim-öğretim dönemi ile öğrencilerin heyecanla okullara gittiklerini belirten Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Minik kardeşlerimiz okullarına sevinçle giderken aileleri de maddi olarak zor durumda kalmaktadır. Özellikle köy okullarında gerek eğitim araç ve gereçlerinin tedarik edilmesi gerekse çocukların kıyafetlerinin temin edilmesinde birçok problem yaşanmaktadır. Biz de Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak minik kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmek, ailelerinin de yükünü bir nebze hafifletmek maksadıyla “Kardeş Köy Okulları” projesi gerçekleştirdik. Proje kapsamında İncesu ve Bünyan ilçelerimize bağlı 4 köyde toplam 100 öğrenciye yardımlarda bulunduk" şeklinde konuştu. Sözlerini sürdüren Çolak şöyle konuştu:

"İncesu’ya bağlı Kocaoğlan-Çardak, Örenşehir-Çinkom ile Bünyan’a bağlı Pirahmet, Kahveci köylerindeki ilkokullarda, teşkilatımız ve hayırseverlerimizin katkılarıyla hazırladığımız kaban ve bot olmak üzere resim defterinden çantasına varıncaya kadar oluşturduğumuz setleri kardeşlerimize dağıtmış bulunuyoruz. Çok şükür ki onların yüzlerindeki tebessümün muhatabı olabildik. Ülkü Ocakları olarak bir yandan yeni nesli fikren donatırken bir yandan da maddeten donatıyoruz. Yarınlarımızın sahibi çocukların eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için her türlü faaliyeti yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hayırseverlerimize de katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

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