Ülkü Ocaklarından 23 Nisan kutlaması

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - ÜLKÜ Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara yönelik kutlama yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlamalarına Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak ve ülkücüler katıldı. 23 Nisan'ın Dünya'da çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu ifade eden Çolak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e böylesine güzel bir günü Türk gençliğine armağan ettiği için teşekkür ediyoruz. Türk gençliğini milli ve manevi değerlerimizle yönlendirmek için cumhuriyet meydanında Türk Bayrağı motifli balonlarımızla, Hacivat, karagöz ve Nasrettin Hoca’yla elimizden geldiğince güzel bir gün yaşatmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyorum, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde de inşallah bu Türk gençliği çağa damgasını vuracaktır ve daha güçlü adımlarla Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet payidar kılacaktır." dedi. Konuşmaların ardından, çocuklara üzerinde Ay -yıldız bulunan balon dağıtıldı. Yüzleri boyandı.

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