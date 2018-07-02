Ülkü Ocakları İl Başkanı Çolak: Vahşet olaylarının faillerini acı dolu bir son beklemektedir 

KAYSERİ, () - ÜLKÜ Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik istismar ve vahşet olaylarının faillerini, gazap ve acı dolu bir son beklediğini belirtti.

Çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddet olaylarının hemen hemen her gün yurt genelinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “ Bu ahlaksızlık artık önü alınamaz bir boyuta gelmiştir. Olayın büyüklüğüne göre ana haber bültenlerine yansıması sebebiyle durumun vahameti yeterince anlaşılamamaktadır. Son olarak geçtiğimiz gün Develi ilçemizde meydana gelen olay ile birlikte, bir an önce bu ahlaksızlığa karşı caydırıcı ve kesin önlemler alınması gerekliliğini göstermiştir. Zira Türk Milleti’nin bu şerefsizlere karşı sabrı kalmamış, cezayı kendi elleriyle verecek hale gelmiştir. Kamuoyunda kimyasal hadımdan bahsedilse de bize göre çare idamdadır" dedi. Sözlerini sürdüren Çolak şöyle konuştu:

"Bu haysiyetsizlerin idam edilmesi en azından sonrası için ibret vesikası olacaktır. Daha dünyanın renklerini yeni tanıyan, anasının-babasının gözünün nuru olan yavrucaklar, 3-5 sapkına kurban edilmemelidir. Eğer ediliyorsa da bu memlekette kimse yatağında rahat uyumamalıdır. Emin olunsun ki bu namussuzluğa yeltenenler bile kinimizin şiddetinin tadına varacaktır. Hemşerilerimi bu olaylar karşısında daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Toplum milli ve manevi değerlerinden uzaklaşıp yozlaştıkça çocuk istismarı ve şiddet, kadına karşı şiddet ve hayvanlara karşı zulüm vakaları artmıştır. Aziz milletimiz bir an önce bu gerçeğin farkına varmalı, özüne dönmelidir.”

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