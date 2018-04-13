Ülkü Ocakları Başkanı Yılan'dan kandil mesajı

ÜLKÜ Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı

Emrah Yılan, Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sürecinde, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatında özel bir yeri olan Miraç hadisesi, Recep Ayı'nın 27'nci gecesi Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya oradan da semaya yani ilahi huzura yaptığı yolculuğa dendiğini belirterek, şöyle dedi:

"İnsanın manevi yücelişini sembolize eden mucizevi bir olaydır. İlahi kudretin bir tezahürü olduğu kadar Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mazhar olduğu ilahi bir lütuf da olan Miraç mucizesi aslında belirli aşamaları kat eden insanın Cenab-ı Allah'ın destek ve lütfu dâhilinde akıl ve idrake sığmayacak derecede nice mesafelere ulaşabileceğini de göstermektedir. Miraç hadisesi; ilahi rahmet ve huzura erişme yolunun kalp ve ruh temizliğinden ve ahlaki erdemlere uygun yaşamaktan geçtiğini bildirmektedir."

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