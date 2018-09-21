Ülkü Ocakları aşure dağıttı

ÜLKÜ Ocakları Kayseri İl Başkanlığı 'Muharrem Ayı' nedeniyle aşure dağıttı. Muharrem Ayı'nın önemine vurgu yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, "Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt, zilletin hakka ve imana asla galip gelemeyeceğini ispat etmek adına mücadele vermiştir. " dedi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Muharrem Ayı nedeniyle aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımı programı Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hacılar İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen etkinliğin ilçe genelinde Muharrem Ayı boyunca devam edeceği belirtildi. Muharrem Ayı'nın önemine vurgu yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, "Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt, zilletin hakka ve imana asla galip gelemeyeceğini ispat etmek adına mücadele vermiştir. Günümüz Müslümanlarına düşen görev de haksızlığa ve zulme asla boyun eğmemek, bu uğurda şehit olanları asla unutmamaktır. Özellikle Muharrem Ayı'nda içtiğimiz bir damla su bile Kerbela şehitlerimizin aziz hatıralarının canlanmasına vesile olmaktadır. Bu vesileyle Kerbela şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyor, Muharrem ayında tutulan oruçlarımızın kabulünü temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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