Ülkü Ocakları 29 Ekim Cumhuriyet gecesi düzenleyecek

KAYSERİ, () - ÜLKÜ Ocakları Kayseri İl Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında “Cumhuriyet Gecesi” düzenleyerek, sevilen sanatçılar Osman Öztunç, Ali Kınık ve Alperen Kekilli’yi sevenleriyle buluşturacak.

“Cumhuriyet Gecesi” hakkında bilgiler veren Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak “ Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. Yıldönümünü coşkulu bir şekilde kutlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak Kadir Has Spor Salonunda tamamen ücretsiz olarak bir şölen tertipledik. Cumhuriyet Bayramının coşkusunu tüm Kayserililerle birlikte, vatan şarkıları söyleyerek yaşayacağız. Türk Milleti’ni bir arada tutan değerlerin tartışıldığı bir dönemde; Türklük, Atatürk ve Cumhuriyet ekseninde yüreğinde vatan sevdası olan herkesle 29 Ekim heyecanını paylaşacağız. Değerli sanatçılarımız Osman Öztunç, Ali Kınık ve Alperen Kekilli’de bu coşkuya şarkıları ile renk katacaklar. Kıymetli hemşerilerimizi 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 18.00’de ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz “Cumhuriyet Gecesi” için Kadir Has Spor Salonu’na davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

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