Ülkü Ailesi'nin mutlu günü

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü'nün kızı Rana Nur Ülkü ve Kuloğlu Süt Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kuloğlu'nun oğlu Selim Kuloğlu, yaşamlarını birleştirdi.

Bir otelde düzenlenen nikâh törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlker Astarcı, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan da katıldı. Yaklaşık bin davetli, çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Ülkü ve Kuloğlu aileleri, davetlileri kapıda karşılayıp, yakından ilgilendi. Genç çiftin nikâhını İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıydı. Çiftin şahitliğini İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlker Astarcı, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan evlilik cüzdanını gelin Rana Nur Ülkü'ye teslim ederken, İzmir Valisi Ayyıldız da çifte mutluluklar diledi.

İZMİR, ()

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