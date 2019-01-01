MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde hayırsever Ülker Aydın'ın katkıları ile inşa edilecek olan Ülker Aydın ve Gençlik Kütüphanesi'nin temeli atıldı.

Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yükselecek kütüphanenin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkan Şevket Can, Tarsus'a sağladığı katkılar nedeni ile hayırsever Aydın'a teşekkür etti. Yeni hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Can, "Daha önce Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma Evi'ni bizlere kazandıran hayırsever ablamız, büyüğümüz Ülker Aydın, bugün de Gençlik Kütüphanesi temel atma merasimini düzenledi. Şahsım, kurumum ve Tarsus halkı adına tamamen kendi imkanlarıyla bu projeyi gerçekleştirdiği için kendisinden Allah razı olsun. Rabbim şehrimizde Ülker Aydın Hanımefendi gibi hayırsever vatandaşlarımızın sayısını arttırsın" dedi.

Konuşmanın ardından Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi'nin temeli atıldı.



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