Ülkelerinde Bodrum'u tanıtacaklar

ÇEK Cumhuriyeti'nin en büyük tur operatörlerinden 'Fischer Group', Ege Bölgesi incelemeleri kapsamında Bodrum Yarımadası'na ziyarette bulundu. Ekip, 5 gün boyunca Bodrum'daki üst segment otel ve tesislerle kültürel destinasyonları ziyaret ederek, bölge hakkında detaylı bilgiler aldı.

Ege Bölgesi'nde bulunan turistik destinasyonları yakından tanıyarak satışı desteklemek amacıyla Bodrum'u da programlarına alan Fischer Group yetkilisi Michaela Markova liderliğindeki 13 kişilik profesyonel satış ekibi, Bodrum'da 5 gün süreyle bölgeyi ve otelleri gezdi. İlçe tarihinden mavi yolculuğuna, doğal güzelliklerine ve özgün yaşam kültüründen yöresel mutfağına kadar Bodrum'un pek çok özelliğine hayran kaldıklarını ifade etti. Çek ekip lideri Michaela Markova, yaptıkları çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını, 2019 yılı için Bodrum'a 1 uçak daha ilave ederek kapasiteyi artıracaklarının bilgisini verdi. Ayrıca Kuşadası ve Dalaman bölgelerini de programlarına dahil ettiklerini ekledi.

Bodrum'da faaliyet gösteren turizmciler ise yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek daha çok işbirliği için kendilerine düşen görevi sonuna kadar yapacaklarının sözünü verdi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, "Çek turizmcilerin Bodrum'a gelmesine vesile olan tüm turizmci dostlarıma teşekkür ediyorum. Bodrum'un tanıtımı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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