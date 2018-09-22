Ulaşım sorununa ‘Yıldırım’ çözümler

ARTAN nüfus yoğunluğu ile birlikte oluşan trafik problemlerine karşı alternatif çözümler üreten Yıldırım Belediyesi, ilçenin her alanda yaşanabilir şehir olması adına gerçekleştirdiği çalışmalarla güvenli trafik akışını sağlamaya devam ediyor.

İlçe sakinlerinin ulaşım konusunda sorun yaşamaması için önemli ölçüde gayret gösteren Yıldırım Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarındaki trafiklendirme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi ekipleri bu çalışmalar doğrultusunda geride kalan ay içerisinde 75. Yıl, 152 Evler, Akçağlayan, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane, Davutdede, Değirmenlikızık, Demetevler, Fidyekızık, Kaplıkaya, Karaağaç, Millet, Mollaarap, Ortabağlar, Selçukbey, Siteler, Teferrüç, Ulus ve Zümrütevler mahallelerinde yol düzenleme ve trafiklendirme uygulamaları çerçevesinde hız kesici tümsek, güvenlik aynaları, şerit belirleme dubası ve trafik tabelaları gerekli noktalara yerleştirilerek akıcı ve güvenli bir araç - yaya akışı sağlandı.

‘AMACIMIZ GÜVENLİ BİR ULAŞIM OLUŞTURMAK’

İlçenin yapısal sorunlarına çözümler üretirken, diğer taraftan da Yıldırım’da trafiği sorun olmaktan çıkardıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’daki yaşam standartlarını üst seviyelere ulaştırmak ve ilçeyi daha yaşanabilir kılmak için projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yıldırım’ın en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununu yaptığımız çalışmalarla gideriyoruz. Büyük şehirlerin en önemli sorunlarının başında trafik geliyor. Araç yoğunluğunun yanında trafik işaret ve işaretçi eksikliği can ve mal kayıplarına yol açıyor. Biz de tüm bu kayıpları en aza indirmek ve güvenli bir ulaşım oluşturmak için trafiklendirme çalışmalarına önem veriyoruz” diye konuştu.

CADDE VE SOKAKLARA MAKYAJ

Yıldırım’ın cadde ve sokaklarının yeni ve modern bir görünüme kavuşmasına da önem verdiklerini belirten Başkan Edebali, “Mevcut ulaşım aksımızda mahallelerimizde bir çok çıkmaz sokak, ulaşımı zorlaştıran dar aralıklar, park sorunu olan bölgeler yer alıyor. Bu sorunların temelden çözüme kavuşması adına yeni imar planlarımızda 30-35 metrelik caddelere yer verdik. Ulaşım planımızda, trafik sorunu olmayan güvenli ve geniş yollar yer alıyor. Bu amaç doğrultusunda modern şehircilik anlayışına uygun Yıldırım’ı inşa ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da diğer trafiklendirme çalışmalarımızı gerçekleştirmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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