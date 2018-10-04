Ulaşım esnafından pankartlı teşekkür

ANTALYA, () - KORKUTELİ'deki ulaşım esnafı, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği toplu ulaşım düzenlemesi için Belediye Başkanı Menderes Türel'e hazırladıkları pankartla teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan toplu ulaşım politikaları kapsamında Korkuteli'ndeki ulaşım kooperatifleri birleştirilerek, tek çatı altında toplandı. Araçlar rotasyon havuzunda birleştirildi. Daha önce günde iki sefer düzenlenen mahallelere, iki saatte bir sefer konuldu. Araç sahiplerine yetki belgesi verilerek, hak sahiplikleri belgelendi. Korkuteli ulaşım esnafı, Büyükşehir Yasasıyla birlikte Korkuteli'deki üç yıla yakın bir süredir uygulanan toplu ulaşım düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Korkuteli Otogarı'nda bir araya gelen ulaşım esnafı Başkan Menderes Türel'e hazırladıkları pankartla teşekkür etti.

TÜREL EN BÜYÜK HİZMET ULAŞIMA YAPTI

"Menderes Türel'in Korkuteli' ye yaptığı en büyük katkılardan bir tanesi taşımacılık sektörünedir" diye konuşan Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Kemal Istık, hayata geçirilen düzenlemeler ile ilçede yaşanan belirsizliğin sona erdiğini ve hem esnafın hem de vatandaşın rahat bir nefes aldığını söyledi. Düzenleme ile farklı fiyat uygulamalarının da önüne geçildiğini belirten Istık, “Özellikle kırsal mahallelerde herkes kafasına göre ücret alıyordu. Bu bitti. Önceden de uzak köylerden buraya taşımacılık vardı ama belirsizdi. Vatandaşın geleceği ve gideceği saati bilmiyordu. Minibüsçünün keyfine bakıyordu. Şimdi vatandaş arabanın kaçta geleceğini kaçta gideceğini nereye gideceğini biliyor" dedi.

Korkuteli ulaşım esnafından Bahadır Balık da Büyükşehir Yasası çıkmadan önce ilçede 5 tane kooperatifin olduğunu ve herkesin belirsiz bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “Tek bir çatı altında birleştik. Çok güzel oldu. Yaklaşık 3 yıldır sorunsuz çalışıyoruz çok memnunuz" dedi.

EŞİT VE ADALETLİ SİSTEM GELDİ

Büyükşehir Yasasıyla esnafın artık önceki döneme göre kazancının arttığını ifade eden

ulaşım esnafı Şerafettin Öncel, "20 yıldır taşıma esnaflığı yapıyorum, daha önce herkes kafasına göre yolcu taşıyordu tutarsızlık vardı. Toplu taşıma olarak minibüsler otogara toplandı ve herkesin kazancı da birleşti. Herkese eşit ve adaletli bir sistem geldi. Daha önce kazancımız çok düşüktü ama bu yasanın gelmesiyle kazancımız çok şükür iyi derecede arttı. Öncelikle Menderes Türel başkanımıza sonra Ulaşım Dairesi Başkanlığına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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