Ukraynalı ressam ve gazeteciler Kuşadası'nda

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de düzenlenen yarışmada, Aydın'ın Kuşadası ilçesini anlatan resimleriyle dereceye giren 3 ressam ile Ukraynalı gazeteciler, Kuşadası'nda konuk edildi.

Ukrayna Ressamlar Derneği (Colors of Live Barvi Jittaya) tarafından ağustos ayında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği ile Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle 'Kuşadası' konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışma birincisi Lez Olena Chokin, ikincisi Panushevich Conyshevich, üçüncüsü Oksana Shestolov ile 4 Ukraynalı gazeteciden oluşan grup, Kuşadası Belediyesi'nin organizasyonu ve Kuşadası Otelciler Birliğinin desteğiyle ilçede misafir edildi. Topluluk için Kuşadası ve çevresindeki tarihi ve doğal güzellikleri kapsayan 4 günlük bir gezi programı hazırlandı. Kuşadası Belediye Başkanvekili Hakan Turhan, başkan yardımcıları Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav ile meclis üyesi Canan İnanç, misafir grupla yemekte buluştu. Kiev ile Kuşadası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye ve Kuşadası'na daha fazla turist gelmesi için çaba harcadıklarını söyleyen Hakan Turhan, "Misafirlerimizin güzel izlenimlerle dönmesi, gazeteci dostlarımızın yayın organlarında ülkemizi, Kuşadası'nı ve çevresini tanıtmaları turizme ve ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

Yarışma birincisi Lez Olena Chokin, ödüle değer görülen eserini imzalayarak, Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan'a verdi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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