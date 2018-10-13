Ukrayna'dan Dalaman'a kış seferleri başlıyor

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, 15 Kasım'da Kiev-Dalaman-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile YDA Dalaman Havalimanı koordinasyonuyla dijital pazarlama konulu çalıştay düzenlendi. MUTSO Meclis Salonu'ndaki çalıştayın açılış konuşmasını, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç yaptı. Güvenç, 15 Kasım'da Kiev-Dalaman-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferlerinin başlayacağını açıkladı. Güvenç, seferlerin 4 gün Muğla, 3 gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şeklinde olacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Turkey Home' Projesinin öncü isimlerinden Ferda Kertmelioğlu ise "Dijital marka yönetimi hemen her konuyu kapsıyor" diyerek, katılımcılara teknoloji ile pazarlamanın bir araya getirilmesi, destinasyon pazarlama, Türkiye'deki realiteler, seyahat sektöründeki trendler ve dijital trendler konularını içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç'e teşekkür plaketi takdim etti.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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