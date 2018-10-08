UKKSA'da karma sergi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir grup sanatçı, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA) karma sergi açtı.

UKKSA'da 'Doğaya Saygı' adıyla açılan sergide 21 sanatçının resim, minyatür, seramik ve fotoğraflardan oluşan 55 eseri yer aldı. Serginin açılış törenine kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. UKKSA Başkanı Nevzat Metin, serginin 8. Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında açıldığını belirterek, akademinin her yıl yerli ve yabancı 300'e yakın sanatçıya ev sahipliği yaptığını söyledi. Metin, "UKKSA bu anlamda ilçemizin sanat merkezi konumuna geldi. Akademiyi her yıl 50 bine yakın sanatsever ziyaret ediyor. Türkiye'nin sanat vizyonu olan UKKSA, sanatı ve sanatçıyı zirvelere taşımaya devam edecek" dedi.

UKKSA'da 25 Ekim'e kadar açık kalacak sergide eserleri yer alan sanatçılar şöyle:

"Yunus An, Oğuz Tığlı, Mehmet Ünsalan, Gaye Özen, Aysel Gül, Melek Şule Kantürk, Şemsinur Alhas, Nurten Sözeri, Muzaffer Özgen, Serap Riedel, Mine Soral, Burcu Şahin, Sema Boyacı, İdil Berf, Engin Erkaya, Tamer Ertuna, Feridun Uğur, Yasemin Özen Gök, Şebnem Çaylan, Berna Kılıçoğlu ve Ümit Can Gören."

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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