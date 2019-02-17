Uğurlu'nun seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi Belediye Başkanı ve Ak Parti'nin başkan adayı Ali Uğurlu'nun seçim bürosunun açılışında miting havası yaşandı.Yoğun katılımın olduğu büro açılışında bir konuşma yapan Uğurlu, amaçlarının millete efendilik değil, hizmetkarlık olduğunu belirtti. 5 yıl önce seçim beyannamesinde verilen sözleri fazlasıyla yerine getirdiklerini söyleyen Ali Uğurlu şöyle konuştu.“Değerli hemşehrilerim, insan hayatı çok önemli. Bu şehirde yaşayan, buranın karını çiğneyen, çamurunu çiğneyen, çilesini çeken, sizin aranızdan çıkan Çoban Ali Uğurlu olmaktan şeref duyuyorum. Bu şehre süslü sözlerle, projelerle çok gelenler oldu, baktık ki Ulukışla yıllardır hizmete susadı, ötelendi, itelendi. Ama sizler 2014 yılında bu şehirle ilgili bir karar verdiniz. Artık Ulukışla değişsin, artık Ulukışla hizmetlere boğulsun dediniz ve 2014 yılında Ak Parti hükümetinin desteklediği ve onun içinden çıkan biri olarak beni desteklediniz ve Ulukışla’ya hizmetin gelmesini kavuşturdunuz. İl genel meclisi üyesi, Belediye meclis üyesi, Akparti ilçe başkanı ve yönetimi, Niğde il başkanı, milletvekillerimiz, bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya yapılan hizmetlerin hep arkasında oldular, destek verdiler, gönül verdiler. Biz bu şehre hizmet etmenin şerefine layık olduk. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Allah'ın izniyle hiç şüpheniz olmasın. İnşallah 2019 yılında bu şehre Akparti hükümetinin projelerinin daha fazlasını getirmek için gece gündüz çalışacağıma size burada söz veriyorum. Sizlere 24 saat kapım açıktır. Sizlere hizmet etmenin onurunu şerefini yaşıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

FTOĞRAFLI