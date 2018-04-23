Uğur Yeğinaltay vefat etti

ANTALYA () - ANTALYA'daki Anadolu Park Restaurant'ın sahibi 60 yaşındaki Uğur Yeğinaltay, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Yeğinaltay’ın cenazesi Aksu İlçe Camii’nde bugün kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

Vanlı işadamı Uğur Yeğinaltay, Antalya'nın Aksu ilçesinde açtığı et lokantasıyla adını duyurdu. Turistlere günübirlik hizmet veren restoranını daha sonra ormanlık alana taşıyıp 'Anadolu Park' adıyla işleten Uğur Yeğinaltay, burayı çok sayıda ünlü siyasetçi, sanatçı ve işadamının buluşma noktası haline getirdi. Yeğinaltay, restoranı daha sonra 'Anadolu Loti' adıyla Lara'ya taşıdı ancak rahatsızlığı nedeniyle bir süre sonra devretti. Karaciğer nakli olan ve bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden Uğur Yeğinaltay tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı.

Aksu’da akaryakıt istasyonu bulunan Zafer Yeğinaltay ile Dr. Tamer Yeğinaltay’ın da ağabeyi olan Uğur Yeğinaltay’ın biri kız, iki çocuğu var.

Aynı zamanda Van Vakfı Antalya Şube Başkan Yardımcılığı yapan Uğur Yeğinaltay’ın cenazesi Aksu İlçe Camii’nde bugün kılınacak ikindi namazını müteakip Aksu İlçe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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