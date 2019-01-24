Uğur Mumcu Yenimahalle’de anıldı

GAZETECİ yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıldönümünde Yenimahalle’de düzenlenen törenle anıldı.

24 Ocak 1993'te Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu için anma programı düzenledi. Uğur Mumcu Parkı'ndaki törene Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Yenimahalleli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kartal, parkın içerisinde yer alan Mumcu anıtına çelenk bıraktı.

'UĞUR MUMCU GERİCİLİĞE BÖLÜCÜLÜĞE KARŞIYDI'

24 Ocak’ta Diyarbakır’da katledilen Polis Memuru Gaffar Okkan’ı da hatırlatarak konuşmasına başlayan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, şunları söyledi:

"Burada çok nitelikli bir kalabalıkla anma törenini gerçekleştirmekten büyük onur duyuyorum. Uğur Mumcu’yu da Gaffar Okkan ve o gün yanında hayata veda eden isimsiz kahramanları da şükran ve minnetle anıyorum. Uğur Mumcu'yu diğer gazetecilerden ayıran en önemli özellik yurtseverliği, antiemperyalist ve tam bağımsızlık sevdasıydı. Uğur Mumcu gericiliğe bölücülüğe karşıydı. Uğur Mumcu ileri görüşlülük sayesinde o günlerden bugün yaşadığımız günleri görmüştü. Bu konuda mücadele veriyordu. Uğur Mumcu'yu anlamak Mustafa Kemal felsefesine sahip çıkmaktır."

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