Uğur Mumcu Mudanya’da düzenlenen söyleşide anıldı

BURSA’nın Mudanya ilçesinde, düzenlenen söyleşide, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Gazetegi-Yazar Uğur Mumcu anıldı. Anma etkinliğinde konuşan

Mudanya Belediyesi, ‘Türkiye’de Yeni Rejim Yeni Medya’ konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da uğradığı bombalı saldırıda ölen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu anıldı. İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Birgün Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Fatih Yaşlı’nın katıldığı söyleşi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Burada bir konuşma yapan Yaşlı, yönetimsel anlamda Türkiye’nin büyük bir kriz içinde olduğunu ifade ederek, “Türkiye ne zaman emperyalizmle derin bağlantılar kurmaya başlamışsa o dönemlerde gericilik artmıştır. Osmanlı, yönetirken meşruluğunu halktan almadı. Mustafa Kemal Atatürk yönetimi halkın kullanacağı düzen kurdu. Peki bugün yapılan şey nedir? Bugün yapılan şey tam tersidir. Bugün yapılan rejim değişikliğinde egemenliğin kaynağı ulus değildir. Egemenlik tekrar gökyüzüne iade edilmiştir. Bugünkü rejim, meşruluğunun kaynağını dinden aldığını iddia etmektedir. TBMM’nin yetkisi bugün sadece bir dekordan ibarettir” dedi. Etkinliğe katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’da katıldı. Konusma sonrası Yaşlı katılımcılara kitap imzaladı.

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