Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - ANKARA'da, 24 Ocak 1993'te aracına konulan bombanın patlatılması sonucu suikaste kurban giderek yaşamını yitiren Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Mersin'de anıldı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) önderliğinde Atatürk Parkı içerisindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde bir araya gelen yerel ve ulusal medya mensupları, Mumcu'nun anıtına çiçek bıraktı.

MGC Başkanı Turgay Demirtaş, "Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu 26'ncı ölüm yıldönümünde anıtı önende rahmetle anıyoruz. Rahmetli olan diğer gazeteci büyüklerimize, abilerimizi de rahmetle anıyoruz" dedi.

Cemiyetin eski başkanlarından Ahmet Ünal ise Mumcu'nun herkes tarafından örnek alınması gereken bir karakter olduğunun altını çizerek, "Burada bir faninin fiziksel bedenini anmıyoruz. Burada yaşamını bu ülke insanına, Anadolu halkına, Türkiye'nin bağımsızlığına, kalemini satmayan aydınına adamış namuslu bir yurtseveri anıyoruz. Uğur Mumcu, Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nin, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuva-i Milliyeci savunucusuydu" diye konuştu.



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