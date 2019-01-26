Uğur Mumcu Manavgat'ta anıldı

MANAVGAT, () - GAZETECİ yazar Uğur Mumcu ölümünün 26. yıl dönümünde Manavgat Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) düzenlediği etkinliklerle anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde şair Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'in katılımıyla düzenlenen etkinliğe Manavgat halkı büyük ilgi gösterdi. Geceye Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, CHP ilçe seçim komitesi, partililer, ADD üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede ADD Manavgat Şube Başkanı Yaşar Bulut, Uğur Mumcu'nun hayatıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi.

SÖZEN'E TEŞEKKÜR

Daha sonra sahneye çıkan Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin, Uğur Mumcu'nun sevdiği şair ve yazarların dizelerini Manavgat halkına müzik eşliğinde seslendirdi. Birçok sevilen sanatçının şarkılarına da yer verilen gecede, Manavgat halkından büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda Behramoğlu ve Çetin, kendilerini Manavgat halkıyla buluşturan Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Başkan Sözen ise şair Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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