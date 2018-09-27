UEDAŞ'tan Kızılay'a kan bağışı desteği

ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi. ‘Enerjin Kanında’ sloganıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda çalışanın yanı sıra bazı vatandaşlar da kan verdi.Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmak ve kan bağışına teşvik etmek amacıyla bugün kan bağışı etkinliği düzenledi. Merinos’taki Genel Müdürlük Kampüsü’ne gelen Türk Kızılayı’na ait araçta birçok çalışanın yanı sıra bazı vatandaşlar da kan verdi. UEDAŞ çalışanları ve vatandaşlar, kan bağışının yanı sıra kök hücre numunesi için de bağış yaptı. Etkinliğe yoğun bir katılımın olduğu gözlendi.Bu arada, UEDAŞ’ın ulusal çapta da yaygınlaştırmayı planladığı, 'Trafolar Konuşuyor' projesi kapsamında atıl konumdaki elektrik trafolarına, 'Kan bağışı hayat kurtarır', 'Kan ver, hayat ver' sloganları yazılmıştı.

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