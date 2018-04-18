"Ucuza halı yıkayanlara itibar etmeyin" çağrısı

MANİSA'nın Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, ucuza halı yıkayanları eleştirdi. Merdivenaltı yıkamanın hijyen yönünden sıkıntılarına değinen Makasçı, "Hayvan damlarında yarım kalmış inşaatlarda yerlere serilip halı yıkandığını biliyoruz. Ucuza halı yıkayanlara itibar etmeyin" dedi.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, ucuza halı yıkama bahanesiyle birçok halı yıkama firmasının vatandaşları kandırdığını söyledi.

Makasçı, "Ucuza halı yıkayan merdivenaltı halı yıkamacıları, hayvan damlarında, yarım kalmış inşaatlarda halıları yerlere serip yıkama yapıyor. Deterjan kullanmadıkları anlaşılmasın diye, vatandaşlara teslim etmeden önce ruloların içine parfüm sıkıyorlar. Siz de halılarınız tertemiz oldu diye seviniyorsunuz. Halılarınız size geldiğinde silkeleyin. Toz kalkıyorsa bilinki deterjansız yıkanmıştır. Bu yüzden halkımıza ucuza halı yıkayanlara itibar etmemelerini öneriyorum. Temizlik ürününde hangi markayı tercih ettiğini bildiğimiz firmaları seçmemiz gerekiyor" dedi.

Kaliteyi ucuza sunmanın mümkün olmadığını söyeleyen Makasçı, "Kaliteyi ucuza sunduğunu iddia edenlere itibar edilmemelidir. Oto yıkama servislerinde, otomobil yıkanan yağlı ortamlarda, halı yıkanmaktadır. Bu durum sağlık ve hijyen açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Halı temizliğinde, içeriğinde kimyasal maddeler bulunmayan bitki özlü halı şampuanları kullanılmalı, klor ve deterjan gibi aktif maddeler kullanılmamalıdır" dedi.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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