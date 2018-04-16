Uçurtmalar 23 Nisan rüzgarıyla uçtu

BORNOVA Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği geleneksel Uçurtma Şenliği bu yıl da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda binlerce İzmirliyi buluşturdu.

Müzik ve dans gösterileriyle renklenen Uçurtma Şenliği’nde Bornova Belediyesi 5 bin ay yıldızlı uçurtmayı ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. İkram aracından meşrubat ve çay servisi yapılırken, patlamış mısır ve pamuk şeker de çocuklara ücretsiz olarak sunuldu. Sahneden gün boyunca şarkılar çalındı. Zumba ve hip-hop gösterileri ilgiyle izlendi. Bando ekibi de hem sahneden hem de vatandaşların arasından çaldığı şarkılarla coşkuyu artırdı. Çocuklar kendileri için özel olarak kurulan şişme oyun alanlarında oynadı. Çekilişle şanslı dört kişiye bisiklet hediye edildi. Bu yıl şenliği özel uçurtmalar da renklendirdi. "Bornova Bizim Evimiz" yazılı pankartlar da uçurtmalarla birlikte gökyüzünde dalgalandı.

İZMİR, ()

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