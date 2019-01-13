Ücretsiz kayak kursuna yoğun ilgi

DENİZLİ'de travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'nin ardından kentin ikinci beyaz cenneti olarak nitelendirilen Denizli Kayak Merkezi, kayak severlerin yeni gözdesi oldu. Kayak Merkezi'nde başlatılan ücretsiz kurslar, yoğun ilgi gördü.

Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden olması beklenen, Ege Bölgesi'nin en büyük alanına sahip Denizli Kayak Merkezi, kayak severlerin yeni gözdesi oldu. 2 bin 420 metre rakıma sahip, en uzunu bin 700 metre olan 9 kayak pistini bünyesinde barındıran tesiste, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz kayak kursları yoğun ilgi gördü. 10-18 yaş ve 19 yaş ve üzeri olmak üzere 2 ayrı grupta verilen ücretsiz kayak kurslarında eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilirken, kurslarda ilk 1 haftada yaklaşık 300 kişi kayıt yaptırarak kayak öğrenmeye başladığı belirtildi.

KURSİYERLER MEMNUN

Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kurslarına katılan kursiyerlerden Ahmet İlhan (26), "Genç, çocuk, yaşlı herkesi kapsayıcı nitelikteki ücretsiz kayak kursunu çok beğendik. Kayak merkezi Ege'nin incisi haline getirilmiş. Biz bu kadar güzel bir kayak merkezi, güzel bir tesis, güzel bir karşılama beklemiyorduk" ifadelerini kullandı. Raziye Nur Çetin (22) ise kurs günlerini sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Kayak kursunda çok eğleniyoruz. Eğitmenlerimiz çok iyi. Telesiyeje binmek oldukça keyifli. Ekipmanlar de ücretsiz olarak bizlere veriliyor. Kursta aldığım eğitim sayesinde artık kayak yapabiliyorum" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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