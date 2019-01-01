Uçan balon arabası

Emrah GÜL/ANTALYA, () - ANTALYA'da onlarca uçan balonu aracının tavanına bağlayarak satan seyyar baloncu, yeni yıla saatler kala alışveriş yapanların ilgi odağı oldu.

Yılbaşı akşamı keyifli vakit geçirmek isteyenlerin alış veriş telaşı bazı vatandaşlara da umut oldu. Konyaaltı Sahili'nde girişimci bir balon satıcısının tezgahı alışveriş sonrası yürüyüş yapanların ilgi odağı oldu. Çocuklar için mutluluk ve heyecanı simgeleyen onlarca uçan balonu otomobilinin tavanına bağlayan seyyar satıcı, sahilde yürüyüş yapanların dikkatini çekti. Uçan balonlarıyla sahilde seyir halinde satış yapan satıcı, daha sonra da insanların yoğun olduğu bölgede aracını park etti.

Uçan balon otomobili, farklı görünümüyle çocukların ilgi odağı oldu.

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