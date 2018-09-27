TYP'de alınacak personele mülakat

AFYONKARAHİSAR'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında alınacak temizlik ve güvenlik elemanları için mülakat yapıldı.Afyonkarahisar'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla TYP) kapsamında işe alınacak 1005 temizlik ve güvenlik elemanı için mülakat yapıldı. 335 güvenlik görevlisiyle 670 temizlik görevlisi için Afyon Lisesi spor salonundaki mülakatlar yapılmaya başlandı. 10 komisyon dün yapılan mülakatlarda temizlik görevlilerinin belirlenmesi için çalışma yaptı. Tek tek ismi okunan başvuru sahipleri eğitim, ekonomik durumu, çocuk sayısı gibi konularda mülakata alındı. Mülakat sonuçları 4 Ekim'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanacak.İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, kuruma 4 bin civarında başvuru yapıldığını söyledi. Karakaya, "Afyonkarahisar'da temizlik görevlisi olarak 2 bin 700 kişi başvuru yaptı. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından oluşturulan komisyonlarımız başvuru yapanlarla görüşmeye başladı. Güvenlik görevlisi olarak da 335 kişi alınacak. Bunların mülakatları da yarın komisyonumuz tarafından yapılacak. Mülakatların ardından belirlenen temizlik görelileri 8 Ekim'de, güvenlik görevlileri ise 15 Ekim'de göreve başlayacak. İşbaşı yapılmasının ardından okullarımız daha temiz ve daha güvenli hale gelecek. Komisyonlarda bizim kurumumuzda çalışan iş ve meslek danışlarımız ve milli eğitimden görevli personel görev yapıyor. Mülakatlarda eş durumlarına, şehit gazi yakını olup olmadıkları, ailenin gelir durumu, çocuk sayısı ve engelli olup olmadıkları gibi sorular soruluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI