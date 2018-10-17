Tuzlugöl'ün 30 yıllık tapu özlemi son buldu

SİVAS, () - SİVAS Belediyesi, Tuzlugöl Mahallesi’nin 30 yıldır süren sorununu çözüme kavuşturarak, hak sahiplerine tapularını dağıttı.

Tuzlugöl Mahallesi’nde 30 yıldan bu yana yaşanan tapu sorunu Sivas Belediyesi tarafından yapılan uygulama ile son buldu. Tapu dağıtım törenine Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, Özbelsan Genel Müdürü Şaban Kaya ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Törende konuşan Mahalle Muhtarı Mesut Erbaş, "Hizmette sınır tanımayan Belediye Başkanımız, mahallemizde yaşanan sıkıntıları bir bir bertaraf ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanmıştı. Şimdi de 30 yıllık sorunumuz olan tapu sorunumuzu çözdü. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İnsan odaklı sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini gördüğünü söyleyen AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, "30 yıldır süren 52 bin 224 metrekarelik alanı ilgilendiren 150’den fazla insanımızın mağdur olduğu bir sorun, Belediye Başkanımızın girişimleri neticesinde bitmiş durumda. Kendisine tüm AK Parti ailesi adına teşekkür ediyor, mahalle sakinlerine mutlu huzurlu günler diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Burada çeşitli evlere ziyarette bulunduk, vatandaşlarımız bu sorunun giderilmesini istiyordu. Bir çözüm üretmek için belediye olarak her türlü katkıyı ortaya koyduk. 150 ailemizin sorunuydu, bunu da çözdük. İnşallah kısa zamanda yeni binalarınız yapılır ve siz de pırıl pırıl ortamda hayatınızı sürdürürsünüz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Başkan Aydın, "Ben de bu mahallelerde yaşadım. Soba yakmanın, kömür getirmenin zahmetini bilirim. Sizleri doğalgaz nimetinden faydalandıramamanın üzüntüsü içerisindeydik. Bugünden itibaren inşallah siz de bu nimetten faydalanabileceksiniz" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Başkan Aydın ve protokol üyeleri, hak sahiplerine tapularını teslim etti.

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