'Tuzdan gelen güzellik' projesi için sözleşme imzalandı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR,(Ankara),()-ANKARA Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat tarafından "Tuzdan gelen güzellik" projesi ile ilgili sözleşme imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın '2018 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı' kapsamında desteklenmesi uygun bulunan "Tuzdan gelen güzellik" projesi hayata geçiyor. Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından yürütülecek proje 12 ayda tamamlanacak. Projeye ilişkin sözleşme Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat tarafından imzalandı.

Proje ile ülkenin en değerli doğal ekonomik kaynaklarından olan Tuz Gölü'nün ekonomiye ve yöre halkına katma değeri artırılacak. Tuz Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla, Tuz Gölü koruma alanının dışına özel dinlenme alanı kurulacak. Alanda, tuzdan elde edilen güzellik ve sağlık ürünleri yanı sıra hediyelik eşya ve Şereflikoçhisar'a özgü yerel ürünlerin satışı gerçekleştirilecek. Kurulacak yapı bünyesinde atölye, fırın, satış stantları, kafeterya ve çocuklara özel oyun alanı yer alacak.

Stratejik bir noktada yer alan Şereflikoçhisar'ın turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak projenin, yöre halkının istihdamına ve ekonomisine olumlu yansıması bekleniyor.

Son yıllarda özellikle yabancı turistlerin ziyaret noktalarından biri haline gelen Tuz Gölü'nün turizm altyapısını geliştirecek projenin ülkenin turizm gelirlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

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