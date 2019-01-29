Tütüncü'ye personelinden sürpriz

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin bürokratları, memurları ve işçileri, adaylığı ilan edilen Hakan Tütüncü'ye karşılama töreni sürprizi yaptı. Kepez çalışanları, adaylığı ilan edildikten sonraki ilk mesaisinde belediyeye gelişinde Başkan Tütüncü'yü, kırmızı gül ve karanfiller eşliğinde karşıladı.

Geçen pazar günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı üçüncü kez açıklanan Hakan Tütüncü'ye, 10 yıldır birlikte çalıştığı yol arkadaşları sürpriz karşılama töreni hazırladı. Başkan Tütüncü, adaylığı açıklandıktan sonraki ilk mesaisi için geldiği belediye binasında, 'Yol arkadaşlarım' dediği personelinin coşkulu karşılama töreniyle büyük mutluluk yaşadı.

Protokol kapısı önündeki karşılama törenine, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, memurlar ve işçiler katıldı. Personeli tarafından çiçekle karşılanan Başkan Tütüncü, törende hazır bulunan belediye personeliyle tek tek tokalaştı ve hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

'BU ANI UNUTMAYACAĞIM'

Daha sonra bir konuşma yapan Tütüncü, şunları söyledi:

“Bana yaşattığınız bu tarifsiz anı hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize gönül dolusu teşekkür ederim. Hitapta usta olduğum söylenir ama bugün ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok şaşırdım. Hepinizden Allah razı olsun. Karşılama töreniyle ilgili bilgim yoktu. Geldiğimde acaba belediyenin önünde bir eylem mi, nümayiş mi var, diye düşündüm. Hiç aklıma gelmeyen bir sürprizi bana yaşattıkları için bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepsinden Allah'ım binlerce kez razı olsun."

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