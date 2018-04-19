Tütüncü'ye balkondan çay daveti

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yeşiltepe Mahallesi'ni ziyareti sırasında kendisini balkondan çaya davet eden ailenin evine misafir oldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Necip Fazıl Kısakürek, Aliya İzzet Begoviç, Ziya Gökalp caddeleri ile Namık Kemal Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi. Başkan Hakan Tütüncü, Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki ziyaretleri sırasında kendisini balkondan çaya davet eden Fatma Öztürk'ün evine de misafir oldu. Başkan Tütüncü, Öztürk ve komşularıyla çay içip, bir süre sohbet etti. Tütüncü, daha sonra cadde ziyaretlerine devam etti.

'HEMŞEHRİLERİMİZLE GÖNÜL GÖNÜLEYİZ'

Hemşehrileriyle iç içe olmaktan mutlu olduğunu aktaran Başkan Hakan Tütüncü, “Cadde ziyaretlerimizde esnafımızı ziyaret ediyor, çay içip hoş bir sohbeti paylaşıyoruz. Ziyaret ettiğimiz hemşehrilerimizin değerlendirmeleri çok önemli. Onlarla yaşamak en önemli önceliğimiz. Cadde cadde, sokak sokak hemşehrilerimizle gönül gönüleyiz" dedi.

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