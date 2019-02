Tütüncü taşımacı esnafıyla bir araya geldi

ANTALYA, () - AKDENİZ Taşımacılar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ekmeğini büyütmek adına esnafın attığı her adımın ekonomiye can verdiğini söyledi.

Başkan Hakan Tütüncü, Ak Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu ve MHP Konyaaltı İlçe Teşkilatı üyeleriyle Akdeniz Taşımacılar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Akdeniz Taşımacılar Derneği Başkanı Ayhan Yıldırım, yönetim kuruluyla birlikte partilileri kapıda karşıladı. Başkan Yıldırım, Kepez'deki hızlı değişimden dolayı Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti.

BİRLİKTE YENİ HEDEFLERE

Kahvaltı sonrası Akdeniz Taşımacılar Derneği üyelerine seslenen Hakan Tütüncü, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin, yapacak oldukları hizmetlerin teminatı olduğunu söyledi. Başarılarının arkasında halkın teveccühü olduğunu hep hatırladıklarını vurgulayan Tütüncü, “Bu milletin evlatları olarak, gerçek kahramanlar sizlersiniz. Yeni hedeflerimize yine birlikte ulaşacağız" dedi.

Geçen yıllar içinde bir araya geldiklerinde taşımacılık esnafının önlerine büyük hedefler koyduğunu hatırladığını belirten Tütüncü, bu hedeflere ulaşılmış olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Her sektördeki vatandaşların ekmeğini büyütmek adına attığı adımların ekonomiye can verdiğini belirten Tütüncü, “Daha çok insana iş, aş kapısı açıyorsunuz. Bunun heyecanı sizi sarıyor. Bizim hangi konuda desteğimiz olursa olsun, her zamanki gibi yanı başınızda olmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

TÜTÜNCÜ'DEN DOĞANOĞLU'NA ÖVGÜ

Kahvaltının diğer konuğu Gaye Doğanoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden Başkan Tütüncü, “Yerel siyasette gördüğüm en değerli insanlardan biridir. Hayalleri olan, dünyayı tanıyan, donanımlı ve dost canlısı biri. Hayatının merkezine hep insanı koymuştur. Konyaaltılılar, arazisinin değerli olmasından dolayı şanslıydı. Bu değeri de değerlendiren halkın ta kendisiydi. Konyaaltı'nın çok kıymetli avantajlarını Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek daha da kıymetlendirecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI