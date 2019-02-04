Tütüncü, sanayi esnafıyla buluştu

ANTALYA, () - AKDENİZ Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Nitelikli bir sanayi sitesi inşa etmek için çıktığımız yolda esnafımızla kurduğumuz hayallere gönülden inandık. Her zaman yanı başında olduğumuz esnafımızla omuz omuza, gönül gönüle olduk" dedi.

Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Hakan Tütüncü, sanayide yapılan çalışmalar hakkında esnafa bilgi verdi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nin çok daha farklı bir vizyon ile gelişmesi için önemli adımlar attıklarını ifade eden Tütüncü, esnafa desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

'ESNAFIMIZIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ'

Ekonomik kalkınmada yerel yönetimlerin etkisine vurgu yapan Başkan Tütüncü, esnafın hayallerini gerçekleştirme yolunda adım attıklarını ifade ederek, “Neden burada gelişimin önünü bu kadar açtık? Yaklaşık 50 yıl önce planlanıp kurulan bu sanayi sitesinin 50 yıl önce kurulan hayallerle, üretim teknolojisiyle bu günkü şartlar bir mi? Şimdi büyük makinelere, daha geniş üretim alanlarına ve daha büyük ortamlara ihtiyaç var. Biz bu sebepten dolayı üretime yönelik olan kardeşlerimizin, Akdeniz'in üreten esnafının önünü açmak istedik. Burada organize sanayide yapılabilecek üretimleri, sıçrama noktası haline gelebilecekleri bir ortamı tesis etmek istedik. Bizim esnafımız hayal kurmuş, küçük atölyelerden dünyaya ürün ihraç etme başarısı göstermiş. Bize düşen bu hayallerin gerçekleşmesi yolunda elimizden gelen desteği vermektir" dedi.

Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk de kendilerine verdiği destekten dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

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