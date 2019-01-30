Tütüncü, resmi adaylık başvurusunu yaptı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için resmi adaylık başvurusunu yaptı. Tütüncü'yü coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mahalli İdareler Genel Seçimi için resmi başvuruda bulundu. Başkan Tütüncü, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'a resmi başvuru evrakını teslim etti. Başkan Tütüncü'nün 3'üncü dönem başkanlık adaylığı başvurusu için teşkilata geleceğini duyan partililer, parti binası önünde coşkulu karşılama gerçekleştirdi.

Adaylık başvurusu sırasında partililere hitap eden Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, teşkilattan en uçtaki arkadaşlarına kadar gece gündüz çalışarak Hakan Tütüncü'nün kazanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Bu uzun maratona 2002 yılında başladıklarında, 100 metre koşucuları olmadıklarını söylediklerini hatırlatan Başkan Tütüncü ise teşkilat ile bugüne kadarki yolculukta farklı macera, hatıralar, köklü bir mazi oluşturduklarını söyledi. Bu çatının altında 18 yıldır birlikte olduklarını belirten Tütüncü, “Yolculuğumuz sırasında bizleri zenginleştiren, bizlere güç katan arkadaşlarımız var aramızda. Milletimizden aldığımız yetkiyle hizmet kervanını birlikte yürütüyoruz" dedi.

'BÜYÜK BİR SİNERJİ OLUŞTURDUK'

Aday açıklama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçe başkanıyla, kadın ve gençlik kollarıyla, meclis üyeleriyle gönül gönüle vererek en iyi neticeyi alma sözü verdiğini belirten Tütüncü, “Biz seçimlerden seçime arazide olanlardan olmadık. Seçimler biter bitmez yeni seçimin startını verdik. İyi niyetli attığımız adımların hepsini halkımız takdir ediyor. Arazide büyük bir sinerji var. Bu sinerji 31 Mart'ta potansiyel bir güce dönüşecek ve bu enerji çepeçevre bütün Kepez'i kapsayacak. Hayatımızın en güzel seçim kampanyasını yapacağımıza inanıyorum. İlçe başkanımızın ustalık dönemi, benim 15'inci seçimim. Tüm bu tecrübelerimizi harmanladık. Seçimin her aşamasını tek tek tamamladık. Çok büyük bir kampanya, güzel bir sinerji doğuyor. Üçüncü dönemin besmelesini çekip resmi adaylığımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra teşkilat binasından alkışlar ve tezahüratlarla uğurlandı.

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