Tütüncü projelerini tanıtacak

ANTALYA, () - AK Parti'nin Kepez'den belediye başkan adayı gösterdiği mevcut Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 25 Şubat'ta projelerini tanıtacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 5 Şubat'ta Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği lansmanda projelerini açıklayacak. '123 Proje ile Hedef 2023' adıyla düzenlenecek lansmanda, seçim bilgesinde bulunan 123 projesi hakkında bilgi verecek.

2009'da 41 proje, 2014'te 70 proje ile yola çıktıklarını kaydeden Başkan Hakan Tütüncü, Kepez'i 10 yılda ilmek ilmek işlediklerini söyledi. Başkan Tütüncü, göreve geldiği 2009 yılında çok yol alması gereken bir Kepez ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Vaat ettikleri projelerin üzerine daha fazlasını koyarak, 10 yılda birçok projeye imza attıklarını kaydeden Hakan Tütüncü, “3. dönemimizde 123 projemizin tamamı insan odaklı belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olacak. Binalar ve icraat yapmaktan çok; kente bir kimlik, kültür ve sanat iklimi armağan edeceğiz. Kepez'de farklı cazibe merkezi oluşturmaya yönelik doğrudan insana dokunan projelerimiz olacak" dedi.

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