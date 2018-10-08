Tütüncü: Kepez'i doğalgaz konforu ile buluşturduk

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'da doğalgaz kullanan ilk ilçe olduklarını ve 22 mahallede 80 binden fazla konutu doğalgaz konforu ile buluşturduklarını söyledi.

Kepez'i 9 yılda yeniden inşa ettiklerini belirten Hakan Tütüncü, bir zamanlar kömür kokusundan ve hava kirliliğinden yaşanmaz halde olan ilçenin, şimdi ise doğalgaz konforu ile yaşadığını belirtti. Hava kirliliği ile mücadelede çok yol kat ettiklerini belirten Tütüncü, "22 mahallemizde 80 binden fazla konuta doğalgaz götürerek, hava kirliliği ile mücadelede çok mesafe aldık. Antalya'da doğalgaz kullanan ilk ilçe olmanın mutluğu da bizim için çok daha büyük" dedi.

Başkan Tütüncü, sağlıklı ve kişilere konforlu bir yaşam sunan doğalgaz hizmetinin aynı zamanda ısınma ve mutfakta da vatandaşın kesesini rahatlatan bir yatırım olduğunu söyledi. Kepez'in her hanesini doğalgaz ile buluşturacaklarını belirten Başkan Tütüncü, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren bizim için en önemli konu hemşehrilerimizin konforlu bir ilçede huzurlu ve mutlu bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktı. Kepez, 9 yılda gecekondudan kangrenleşmiş imar sorunlarına kadar çok büyük yollar kat etti. Biz bugün imar sorunlarını tek tek çözerken bir yandan ilçeye doğalgaz getirerek, hemşehrilerimize Kepez'de konforlu bir yaşam sunduk" diye konuştu.

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