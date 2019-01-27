Tütüncü: Kepez'e 123 projeyle hedef 2023

ANTALYA, () - AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı'na 10 yılda yaptıkları yatırımları ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yeni dönemde 123 projeyle hedefimiz 2023" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Kepez İlçe Teşkilatı'na hizmet tanıtım gezisi düzenledi. Kepez'e yapılan yatırımların anlatıldığı geziye, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı, Büyükşehir ve Kepez Meclis Üyesi Bahattin Bayraktar, teşkilatın ana kademesi, kadın ve gençlik kolları yönetimi ile üyeler katıldı. Gezi öncesinde Ak Parti İlçe Teşkilatını Kepez Belediyesi Meclis Salonu'nda kabul eden Başkan Tütüncü, ilçeye kazandırdıkları ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında brifing verdi.

YERİNDE GEZİP GÖRDÜLER

Kepez Belediyesi hizmet binası girişinde yer alan en büyük yatırımların maketleri üzerinden de tanıtım yapan Tütüncü, ardından yine belediye hizmet binası önündeki Hacı Adil Bey çeşmesi hakkında bilgi aktardı. İçinde fizik tedaviden genel cerrahiye, diş polikliniğinden engelli koordinasyon merkezine, kadın ve çocuk hekimliğinden göz hekimliğine kadar çeşitli branşların olduğu Belediye Sağlık Merkezi'ni ziyaret eden heyet, buradan da Çelebi Sultan Mehmed Camii ile Amir Ateş Semt Konağı'ndaki Robotik Kodlama Merkezi Atölyesi ve Hababam Sınıfı Müzesi'ni gezdi. Gezi programı Kepez Macera Ormanı'nda sona erdi.

GERÇEK KAHRAMANLAR TEŞKİLATTAKİLER

Yatırımların tanıtıldığı gezi hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, bu güne kadar ilçe teşkilatı ile uyum içinde güzel işler başardıklarını hatırlattı. Belediyenin başarısının arkasındaki gerçek kahramanların teşkilattaki çalışma arkadaşları olduğunu belirten Tütüncü, “Aslında her vesileyle aile olma bilincini yükseltmeye dönük çalışıyoruz" dedi.

STRATEJİLERİMİZİ AÇIKLADIK

Toplantı ve gezide yaptıkları seçim hazırlıklarını gösterip, stratejilerini açıkladıklarını belirten Tütüncü, şöyle konuştu;

“Gelecek yol haritamızı kuş bakışı inceleme imkanımız oldu. Belediyemizin insana dokunan örnek projelerini yerinde göstererek bilgiler verdim. Önerilerini aldım. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız '123 Proje ile Hedef 2023' diyecek bir teşkilat var burada. Teşkilatımızla mükemmel bir ekibiz."

ÖNCE KENDİLERİ ŞAHİT OLSUNLAR İSTEDİK

Kepezlilere belediyenin yaptığı hizmetleri daha iyi anlatabilmek için bu gezinin yapıldığını belirten Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, özellikle sağlık merkezini gezenlerin hayranlıkla bu hizmete şahit olduğunu söyledi. Teşkilat üyelerinin Kepez'in birçok bölgesinde yapılan çalışmaları bizzat görmelerinin sahada anlatmaları açısından önemli olduğunu belirten Bayraktar, “Teşkilatımızdaki birçok arkadaşımız da bu hizmetlere kendileri şahit olsunlar ki, yaptıklarımız ve yapacaklarımızı anlatabilsinler istedik" diye konuştu.

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